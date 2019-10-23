2019-10-23T16:11:28+03:00
Авто

В Сочи возбудили уголовные дела за ввоз машин из Абхазии по поддельным документам

Кроме того, владельцы получили таможенные платежи на 15 млн рублей
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
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Фото: пресс-служба ЮТУФото: пресс-служба ЮТУ
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Сочинские таможенники вскрыли незаконную схему ввоза автомобилей из Абхазии. В Сети множество предложений по покупке японских авто в соседней республике. Авторы объявлений обещают помочь ввезти автомобиль с абхазскими регистрационными знаками в Россию, что поможет избежать таможенных платежей.

- Установлено, что при оформлении временного ввоза транспортных средств проверяемыми лицами были представлены документы от имени юридического лица, ранее зарегистрированного в Республике Абхазия и прекратившего свою деятельность. Таким образом, ввоз автомобилей был осуществлен по недействительным документам, - сообщают в пресс-службе Южного таможенного управления.

Таможенники выяснили, что незаконно в Россию были ввезены 13 автомобилей. По итогам проверки владельцам начислили таможенные платежи на сумму более 15 миллионов рублей и возбудили два уголовных дела по статье «Уклонение от уплаты таможенных платежей».

В таможенном управлении подчеркивают, что проводят подобные проверки постоянно.

- Сочинская таможня напоминает, что использование фиктивных документов в целях таможенного оформления транспортных средств влечет за собой уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством, - говорится в сообщении ЮТУ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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