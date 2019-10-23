Кубань лидирует по сбору налогов на доходы физических лиц
Краснодарский край лидирует среди регионов Российской Федерации по сбору налогов на доходы физических лиц. Основными плательщиками, обеспечивающими прирост поступлений, стали предприятия потребсферы, а так же топливно-энергетической, транспортной и сельскохозяйственной отраслей.
На сегодняшний момент бюджет края пополнился уже 248 млрд рублей с темпом роста 119,6%. Этот показатель свидетельствует о росте доходов в казну. И самый большой его сегмент - НДФЛ – 138,2%. По этому показателю край занял первое место среди российских субъектов.
В сумме налоги на доходы физических лиц составили 90 млрд рублей. Этот показатель, по словам вице-губернатора Игоря Галася, даст возможность увеличить в регионе среднемесячную заработную плату. На основе его рассчитываются и ключевые социальные пособия в Краснодарском крае.
ИСТОЧНИК KP.RU