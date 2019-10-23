2019-10-23T16:32:48+03:00
Общество

Кубань лидирует по сбору налогов на доходы физических лиц

По сравнению с прошлым годом они выросли на 20 процентов
Ева МУР@kp_kuban
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Фото: https://admkrai.krasnodar.ruФото: https://admkrai.krasnodar.ru
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Краснодарский край лидирует среди регионов Российской Федерации по сбору налогов на доходы физических лиц. Основными плательщиками, обеспечивающими прирост поступлений, стали предприятия потребсферы, а так же топливно-энергетической, транспортной и сельскохозяйственной отраслей.

На сегодняшний момент бюджет края пополнился уже 248 млрд рублей с темпом роста 119,6%. Этот показатель свидетельствует о росте доходов в казну. И самый большой его сегмент - НДФЛ – 138,2%. По этому показателю край занял первое место среди российских субъектов.

В сумме налоги на доходы физических лиц составили 90 млрд рублей. Этот показатель, по словам вице-губернатора Игоря Галася, даст возможность увеличить в регионе среднемесячную заработную плату. На основе его рассчитываются и ключевые социальные пособия в Краснодарском крае.

ИСТОЧНИК KP.RU

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