2019-10-23T19:54:31+03:00
Общество

«Краснодарский чай «Века» представил Кубань на форуме Россия-Африка в Сочи

Десерт из напитка стал изюминкой презентации местной чайной компании
Нина КУРЯШКИНА
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Фото: пресс-служба ООО «Объединение Краснодарский чай».Фото: пресс-служба ООО «Объединение Краснодарский чай».
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Представители всех стран Африканского континента, а также российские официальные лица во главе с Президентом, политики и ведущие бизнесмены стали участниками экономического форума Россия – Африка, который проходит с 23 по 24 октября в Сочи.

Кубанскую делегацию возглавили представители ООО «Объединение Краснодарский чай», а необычный десерт из чая стал визитной карточкой всего региона, вызвав неподдельный интерес коллег из Африки. Краснодарские чаеводы также воспользовались уникальной возможностью перенять опыт производителей чая из Африки.

- Этот форум стратегически важный шаг к достижению благоприятных условий для развития торгово-экономических отношений между Россией и странами Африки. Нам приятно пообщаться с представителями африканских стран, так как в Африке также выращивают чай и история их чайной отрасли также начинается с 19-ого века, - отметил Серафим Тимченко.

Кубанские производители чая сумели удивить зарубежных коллег. Они представили необычный десерт из черного и зеленого чая с молоком и лимоном, созданный известным краснодарским ресторатором, шеф-поваром «The Печь» Андреем Матюхой.

По словам мастера, краснодарский край имеет собственный неповторимый вкус, раскрыть который помогают нотки молока. Созданный им кулинарный эксклюзив станет визитной карточкой презентации компании «Краснодарский чай» на экономическом форуме «Россия - Африка».

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