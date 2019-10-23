Крупный застройщик из Новороссийска объявлен банкротом

23 Окт. 17:43 2019-10-23T17:43:55+03:00

Свои квартиры не могут получить более 2,5 тысяч человек

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Арбитражный суд Краснодарского края признал несостоятельным ООО «Кубаньжилстрой». Эта компания строила жилые комплексы «Посейдон», «Суворовский» и «Одиссей» в Новороссийске.

Дома, сдача которых была намечена на 2017 год, так и не были введены в эксплуатацию. Более 2,5 тысяч дольщиков не получили свои квартиры до сих пор. Дольщики и подрядчики подали заявления в суд о признании застройщика банкротом.

Суд удовлетворил иски, открыто конкурсное производство, имущество компании арестовано.

ИСТОЧНИК KP.RU