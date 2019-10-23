На Кубани еще больше денег выделят на поддержку животноводства

23 Окт. 17:55 2019-10-23T17:55:13+03:00

В 2019-м году на эти цели выделили 1,3 млрд рублей Фото: Владимир КУЛИК

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Власти Краснодарского края решили увеличить поддержку животноводства. В 2020 году объемы финансирования отрасли вырастут до 1,5 млрд рублей. Средства будут выделять на наращивание численности молочных коров и приобретение племенного молодняка по импорту.

В региональном министерстве сельского хозяйства подсчитали, что производство мяса в этом году выросло на 5,5%, а молока на 0,6%. Кубань занимает третье место в стране по производству молока.

– Господдержка отрасли стала одним из факторов, стимулирующим ее развитие. В текущем году на развитие животноводства мы направили более 1,3 млрд рублей. В 2020 году при поддержке губернатора Вениамина Кондратьева финансирование отрасли будет увеличено до 1,5 млрд рублей, – сказал глава министерства Федор Дерека.

В планах у властей наращивать объем экспорта продукции животноводства до объема в 27 млн долларов США. Этого требует нацпроект «Международная кооперация и экспорт».

ИСТОЧНИК KP.RU