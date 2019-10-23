Финансирование нацпроекта «Здравоохранение» на Кубани в 2020 году увеличится более чем в полтора раза

23 Окт. 18:15 2019-10-23T18:15:36+03:00

С 3,9 оно вырастет до 7 млрд рублей

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Финансирование национального проекта "Зравоохранение" на Кубани вырастет в полтора раза. Об этом журналистам федеральных СМИ рассказал глава региона Вениамин Кондратьев.

- В 2020 году оно достигнет 7 млрд рублей. Сейчас оно составляет около 4 млрд рублей, - заявил губернатор Краснодарского края.

Основной упор в финансировании сделают на оснащение первичного звена - то есть районных поликлиник и других учреждений здравоохранения в муниципалитетах Кубани.

Планируется, что в следующем, 2020 году, появится еще 20 ФАПов.

Не менее 2 млрд рублей направят на развитие детского здравоохранения, в частности, на строительство нового корпуса Детской краевой больницы.

1 млрд рублей, рассказал Вениамин Кондратьев, потратят на цифровое оснащение здравоохранения. Чтобы не только записаться на прием к специалисту было возможно просто, но и получить рецепт согласно назначению врача.