В Сочи под колеса легковушки попал двухлетний ребенок

24 Окт. 07:35 2019-10-24T07:35:44+03:00

Малыш шел вместе с отцом по нерегулируемому пешеходному переходу

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В Сочи 23 октября в 19:35 на улице Полтавской около дома № 25 произошло дорожно-транспортное происшествие.

- По предварительным данным, 84-летний водитель «ВАЗ-2104» наехал на двухлетнего ребенка, который шел по нерегулируемому пешеходному переходу вместе со своим отцом, - сообщили в отделе пропаганды ОГИБДД УВД по Сочи .

В результате дорожно-транспортного происшествия ребенок получил травмы различной тяжести и был госпитализирован.

Обстоятельства аварии устанавливаются.

Напомним, в Красноармейском районе в лобовом ДТП пострадали три человека. Им было назначено амбулаторное лечение. 30-летний водитель «Мерседес Бенц» ехал со стороны Тимашевска. Он выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем «ВАЗ 21043».

ИСТОЧНИК KP.RU