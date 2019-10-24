В сосудистые центры Кубани поставили новое оборудование
Сосудистые центры Краснодарского края в рамках регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» получили новое оборудование. На сегодняшний день поставлено 12 единиц такой техники.
- Современное реабилитационное оборудование уже поставлено в Краевую клиническую больницу №1, Клиническую больницу скорой медицинской помощи, Городскую больницу №4 Сочи, Тимашевский и Славянский районы, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства здравоохранения Краснодарского края.
Это стабилотренажеры, аппараты механотерапии для ног и рук, вертикализаторы, стол для кинезатерапии и тренажер для увеличения силы и объема движения в суставах конечностей.
Эта техника по индивидуальному плану восстановительных мероприятий для каждого больного поможет постепенно разработать различные группы суставов, восстановить мелкую моторику и улучшить качество жизни.
ИСТОЧНИК KP.RU