24 Окт. 08:17 2019-10-24T08:17:35+03:00

СК РФ будет расследовать гибель горного инженера от удара током на Кубани Фото: Архив "КП"

Родственники погибшего считают, что к ответственности должны быть привлечены лица из числа руководства компании

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В Москве прошел личный прием граждан Председателем Следственного комитета Российской Федерации. Сотрудники ведомства приняли более десяти человек из разных уголков России. Заявители выразили недоверие к результатам судебно-медицинских экспертиз.

Жительница Москвы рассказала о том, что ее муж погиб в Краснодарском крае. Он был приглашен в регион для выполнения работ на трубопроводе. При этом трудовые отношения с ним не были оформлены.

В феврале мужчина погиб от удара электрическим током. Следственные органы возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении горных работ. Подозреваемым стал мастер микротоннельного комплекса.

- Но родственников погибшего инженера такой исход не устраивает. Они считают, что к уголовной ответственности должны быть привлечены лица из числа руководства компании, - сообщили в пресс-службе СК РФ России.

Александр Бастрыкин передал это уголовное дело в центральный аппарат.

ИСТОЧНИК KP.RU