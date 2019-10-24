Спортсмены Краснодарского края завоевали золотые медали VII Всемирных военных игр
Спортсмены Краснодарского края завоевали золотые медали VII Всемирных военных игр. Соревнования прошли в китайском Ухане.
- Прапорщик Михаил Игольников из Туапсе получил «золото» в весовой категории до 90 килограммов. В финале он победил дзюдоиста из Кореи Чон Вонджуна, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.
Старший лейтенант Сергей Шубенков показал лучший результат на дистанции 110 метров с барьерами – 13.40 секунды. Вторым был китаец Цзэн Цзяньхан, его время – 13.53 секунды.
Напомним, что первой среди представителей Кубани на Всемирных военных играх завоевала награду краснодарская бегунья Полина Миллер.
Напомним, в Сочи специалисты ЮРПСО ведут работы по организации тренировок космонавтов. Всего задействовано 40 сотрудников ведомства.
ИСТОЧНИК KP.RU