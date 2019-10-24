2019-10-24T09:24:18+03:00
Происшествия

На Кубани экс-глава Ахтырского городского поселения обвиняется в халатности

Были нарушены права жильцов многоэтажек
Александра ПОДУШКО
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На Кубани экс-глава Ахтырского городского поселения обвиняется в халатностиНа Кубани экс-глава Ахтырского городского поселения обвиняется в халатностиФото: Архив "КП"
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В Абинском районе прокурор утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего главы Ахтырского городского поселения.

По версии следствия, межведомственная комиссия провела обследование трех домов по улице Ленина в поселке Ахтырском. Сотрудники ведомства составили акты о том, что дома могут быть признаны непригодными к эксплуатации.

Это было основанием для вынесения администрацией Ахтырского городского поселения постановлений о признании многоэтажек аварийными и подлежащими сносу. Но глава никаких мер не принял. Поэтому жильцы не были внесены в разрабатываемую региональную адресную программу по переселению.

Таким образом, были нарушены права граждан на безопасное использование принадлежащего им недвижимого имущества.

- Уголовное дело по ч.1 ст. 293 УК РФ (халатность) направлено в Абинский районный суд для рассмотрения по существу, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

ИСТОЧНИК KP.RU

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