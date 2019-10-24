На Кубани открыли новую многофункциональную площадку

24 Окт. 09:46 2019-10-24T09:46:55+03:00

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Современный спортобъект находится в хуторе Ляпино на улице Школьной. Многофункциональная площадка с игровым полем 40х20 метров предназначена для игры в волейбол, баскетбол и минифутбол.

- Спортобъект оборудован зрительскими местами и защитным ограждением. Рядом с игровой зоной есть специальная зона уличных тренажеров и воркаута, с комплексом брусьев, перекладин и скамей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Минспорта Кубани.

На объект из краевого и местных бюджетов выделили более пяти миллионов рублей. Подобные площадки возводятся на Кубани по поручению главы региона Вениамина Кондратьева.

Напомним, спортсмены Краснодарского края завоевали золотые медали VII Всемирных военных игр. Лучшими стали дзюдоист Михаил Игольников и легкоатлет Сергей Шубенков.

ИСТОЧНИК KP.RU