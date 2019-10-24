2019-10-24T09:46:55+03:00
Спорт

На Кубани открыли новую многофункциональную площадку

Общая стоимость объекта составила более пяти миллионов рублей
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
Фото: минспорта КубаниФото: минспорта Кубани
Изменить размер текста:

Современный спортобъект находится в хуторе Ляпино на улице Школьной. Многофункциональная площадка с игровым полем 40х20 метров предназначена для игры в волейбол, баскетбол и минифутбол.

- Спортобъект оборудован зрительскими местами и защитным ограждением. Рядом с игровой зоной есть специальная зона уличных тренажеров и воркаута, с комплексом брусьев, перекладин и скамей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Минспорта Кубани.

На объект из краевого и местных бюджетов выделили более пяти миллионов рублей. Подобные площадки возводятся на Кубани по поручению главы региона Вениамина Кондратьева.

Напомним, спортсмены Краснодарского края завоевали золотые медали VII Всемирных военных игр. Лучшими стали дзюдоист Михаил Игольников и легкоатлет Сергей Шубенков.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Северском районе начальнику почты дали 2 года за присвоение 20 тысяч рублей
ВТБ Лизинг предоставит скидку на автомобили Chevrolet Tahoe
В Туапсе ветерана Великой Отечественной войны чуть не оставили без квартиры
На Кубани собираются создать 1,3 тысячи мест в ясельных группах за два года
В Брюховецком районе начал работу цех по производству премиксов
Восемь человек пострадали в ДТП с автобусом в Краснодаре
За полгода на Кубани мошенники пытались обмануть страховщиков на 323 млн рублей
В Северском районе прокуратура начала проверку по факту превышения в воздухе сероводорода
На трассе «Формулы 1» в Сочи пройдет конкурс водителей такси и автобусов
В парке Галицкого устанавливают скульптуру группы Recycle
На Кубани в ДТП пострадала десятилетняя девочка
В Краснодаре в декабре заработают еще 4 платные парковки
На Кубани завершили посевную кампанию
В Краснодаре пройдет открытая тренировка по каратэ
В Сочи мужчина фиктивно зарегистрировал у себя дома больше 50 человек
ВТБ Факторинг подписал первые соглашения на платформе GetFinance
День здоровья по профилактике инсультов пройдет в Кавказском районе
На Кубани гендиректор организации незаконно присвоил себе земельные участки
В Краснодаре временно закроют проезд для машин по Береговой
В Сочи в лесу заблудились два грибника
Бывший вице-мэр Сочи Ирина Романец получила должность в администрации Ялты
В Сочи во дворце спорта «Айсберг» откроется выставка «Парк ледяных скульптур»
В Краснодаре известные российские урологи выполнят 23 высокотехнологичные операции
В Краснодаре расскажут про оборону Севастополя
В Краснодаре состоялся 18-й фестиваль национальных культур
В Сочи машина сбила полицейского и загорелась