Житель Краснодара остался без машины за долги по алиментам

24 Окт. 10:06 2019-10-24T10:06:04+03:00

Его привлекали к административной и уголовной ответственности, но это на него не подействовало

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Мужчина из Краснодара задолжал своему ребенку более 400 тысяч рублей. В отношении гражданина был применен весь комплекс мер, на него дважды заводили дело об административной ответственности. Также суд назначил должнику наказание в виде 100 часов обязательных работ.

- Но и после этого он не собирался выплачивать долг своему ребенку. Тогда в отношении неплательщика завели уголовное дело по ст. 157 УК РФ (неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей), - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УФССП по Краснодарскому краю.

После приставы арестовали автомобиль «Lada Granta», который принадлежал мужчине. Транспорт передали на ответственное хранение в специализированную организацию. Средства, полученные от принудительной реализации авто, поступят в счет погашения задолженности по алиментам.

ИСТОЧНИК KP.RU