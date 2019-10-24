В Успенском районе столкнулись грузовик и иномарка
23 октября в 18:45 на 182 километре автодороги «М-29 ФАД КАВКАЗ» произошло дорожно-транспортное происшествие.
- По предварительным данным, 60-летний водитель КАМАЗа с прицепом при повороте налево не уступил дорогу «Хендай Соляри». В результате аварии 28-летний водитель иномарки погиб на месте ДТП, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГИБДД по Краснодарскому краю.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
В регионе произошло 8 наездов на пешеходов, в результате которых 8 человек пострадали, в большинстве случаев ДТП произошли по вине водителей.
Напомним, в Сочи под колеса легковушки попал двухлетний ребенок. Малыш шел вместе с отцом по нерегулируемому пешеходному переходу.
ИСТОЧНИК KP.RU