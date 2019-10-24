В Успенском районе столкнулись грузовик и иномарка

24 Окт. 10:16 2019-10-24T10:16:40+03:00

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23 октября в 18:45 на 182 километре автодороги «М-29 ФАД КАВКАЗ» произошло дорожно-транспортное происшествие.

- По предварительным данным, 60-летний водитель КАМАЗа с прицепом при повороте налево не уступил дорогу «Хендай Соляри». В результате аварии 28-летний водитель иномарки погиб на месте ДТП, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГИБДД по Краснодарскому краю.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

В регионе произошло 8 наездов на пешеходов, в результате которых 8 человек пострадали, в большинстве случаев ДТП произошли по вине водителей.

Напомним, в Сочи под колеса легковушки попал двухлетний ребенок. Малыш шел вместе с отцом по нерегулируемому пешеходному переходу.

ИСТОЧНИК KP.RU