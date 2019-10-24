24 Окт. 10:32 2019-10-24T10:32:30+03:00

В Краснодаре мужчина задолжал государству 800 миллионов рублей по налогам Фото: Архив "КП"

Также он организовывал фирмы через подставное лицо

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В Краснодаре утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 32-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении двух преступлений, предусмотренных п. «б» ч.2 ст.199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупном размере), а также 22 преступлений по ч. 1 ст. 173.1 УК РФ.

Мужчине удалось уклониться от уплаты налога ООО «Сельхозкапитал» и ООО «ПарусТрейд путем включения в декларации заведомо ложных сведений . Он также использовал подконтрольные ему технические организаций ООО «Грааль», ООО «Труд», ООО «ПромТранс» и другие. Они имитировали финансово-хозяйственные отношения по поставке товаров в адрес ООО «Сельхозкапитал» и ООО «ПарусТрейд».

С 2016 по 2017 годы он организовал несколько фирмы через подставное лицо. Так он удлинял цепочку поставщиков, чтобы не платить налоги.

- Следствие установило, что он задолжал государству более 800 миллионов рублей. Обвиняемый вину в преступлениях признал. Расследование уголовного дела проводилось СКР по краю, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

В бюджет государства уже переведено свыше 648 миллионов рублей в размере недоимки ООО «Парус Трейд» и ООО «Сельхозкапитал» за счет денег, арестованных в ходе следствия.

ИСТОЧНИК KP.RU