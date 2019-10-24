В аэропорту Сочи открылся капсульный отель

СЕГОДНЯ 10:54 2019-10-24T10:57:06+03:00

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Воздушная гавань Сочи стала первым аэропортом юга России, где открыли капсульный отель. Это очень удобно для транзитных пассажиров.

Всего десять капсул для сна, которые выполнены в футуристическом дизайне. Отель находится на втором этаже аэровокзала в секторе В.

Фото: пресс-службе Международного аэропорта Сочи

- Размер капсулы составляет 1x2 метра, она представляет собой индивидуальное спальное место с удобным ортопедическим матрацем, подушкой «с памятью» и одноразовым постельным бельем, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Международного аэропорта Сочи.

Также здесь есть смарт ТВ, высокоскоростной Wi-Fi, зарядки USB и розетки, зеркало с подсветкой, индивидуальная система вентиляции, а также 4 вида освещения. Для хранения личных вещей предусмотрены камеры хранения для багажа и индивидуальный сейф внутри капсулы.

Фото: пресс-службе Международного аэропорта Сочи

Стоимость капсулы - 400 рублей за первый час пребывания с последующим снижением почасовой стоимости. Дети до 10 лет размещаются бесплатно.

ИСТОЧНИК KP.RU