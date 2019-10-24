Школьники Кубани могут победить в литературном конкурсе «Живая классика»

24 Окт. 11:06 2019-10-24T11:08:14+03:00

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В масштабном литературном проекте страны «Живая классика» приняли участие более 10 миллионов талантливых школьников. В этом сезоне запускается новый проект «Живая классика 365». Так у школьников Краснодарского края появился еще один шанс на победу в конкурсе.

Дети будут соревноваться в выразительном чтении вслух одного и того же произведения. Чтобы поучаствовать в соревновании, необходимо записать видео своего выступления и загрузить ролик на сайт.

- Победителей будет определять онлайн-голосование, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе фонда «Живая классика»

В ближайшее время пройдут батлы по произведениям: «Двенадцать стульев», «Портрет Дориана Грея», «Фотография».

ИСТОЧНИК KP.RU