Глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин посетил Сочинский национальный парк
Глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин в рамках рабочей поездки в Сочи посетил Сочинский национальный парк. Также здесь провели совещание.
- Во время встречи также обозначили проблемы, выпуска молодых леопардов, разрешения конфликтных ситуаций и информационной работы с местным населением. Часть вопросов дополнительно будет проработана уполномоченными структурами Минприроды России, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ФГБУ «Сочинский национальный парк».
Дмитрий Кобылкин поблагодарил коллектив учреждения за ответственную службу и стремление добиться высоких результатов в деле сохранения и восстановления редких видов животных.
Напомним, для жен лидеров десяти стран Африканского континента провели экскурсию по Сочи. Организовывать ее помог городской оперативный штаб.
ИСТОЧНИК KP.RU