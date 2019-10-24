2019-10-24T11:19:23+03:00
Общество

Глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин посетил Сочинский национальный парк

На встрече обсудили выпуск молодых леопардов, разрешение конфликтных ситуаций и методы работы с местным населением
Александра ПОДУШКО
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Фото: ФГБУ «Сочинский национальный парк»Фото: ФГБУ «Сочинский национальный парк»
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Глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин в рамках рабочей поездки в Сочи посетил Сочинский национальный парк. Также здесь провели совещание.

- Во время встречи также обозначили проблемы, выпуска молодых леопардов, разрешения конфликтных ситуаций и информационной работы с местным населением. Часть вопросов дополнительно будет проработана уполномоченными структурами Минприроды России, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ФГБУ «Сочинский национальный парк».

Дмитрий Кобылкин поблагодарил коллектив учреждения за ответственную службу и стремление добиться высоких результатов в деле сохранения и восстановления редких видов животных.

Напомним, для жен лидеров десяти стран Африканского континента провели экскурсию по Сочи. Организовывать ее помог городской оперативный штаб.

ИСТОЧНИК KP.RU

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