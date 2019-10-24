2019-10-24T12:32:41+03:00
Общество

Гости в тематических костюмах посетят «Сочи Парк» со скидкой

Предложение действует с 25 октября по 10 ноября, в период празднования Дня Рождения Бабы Яги в «Сочи Парке»
Иван ЕГОРОВ
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Фото: "Сочи Парк"Фото: "Сочи Парк"
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Гости в тематических образах смогут приобрести детские и взрослые билеты в кассах парка со скидкой 10%. Подробные условия акции опубликованы на сайте sochipark.ru.

Напомним, традиционный День рождения Бабы Яги – главный осенний праздник в «Сочи Парке». По случаю тематических дней территорию необычно декорировали, возвели Лабиринты страха, программа мероприятий дополнилась новыми шоу и активностями, в кафе и ресторанах появилось тематическое меню, а аттракционы работают до позднего вечера. В списке праздничных развлечений - в том числе ежедневный детский конкурс на самый лучший костюм с подарками для победителей и костюмированная Монстр Пати в ресторане Роллер 1 и 2 ноября.

С 25 октября по 10 ноября «Сочи Парк» открыт с 11.00 до 21.00, 1 и 2 ноября – до 23.00. Гостям отеля-замка Богатырь вход в парк свободный.

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