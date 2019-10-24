Конькобежцы Краснодарского края успешно открыли новый спортивный сезон

24 Окт. 11:31 2019-10-24T11:31:23+03:00

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В подмосковной Коломне проходят соревнования по конькобежному спорту – I этап Кубка России. Участие в турнире принимают около 100 конькобежцев.

От Краснодарского края на соревнования отправили семь спортсменов краевого Центра олимпийской подготовки. По итогам первых забегов на дистанции 500 метров и в дисциплине «масс-старт» победу одержали два представителя Кубани – Павел Кулижников и Данила Семериков.

- Эти результаты будут учитываться при отборе спортсменов для участия в национальном чемпионате по отдельным дистанциям. Турнир пройдет в подмосковной Коломне с 30 октября по 3 ноября, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Минспорта Краснодарского края.

ИСТОЧНИК KP.RU