В Сочи лоб в лоб столкнулись полицейский автомобиль и машина службы каршеринга
В поселке Красная Поляна на Набережной Времена года утром 24 октября произошло дорожно-транспортное происшествие.
Фото с места аварии выложили очевидцы в социальных сетях. Они сообщают, что автомобиль каршеринговой компании выехал на встречку, где столкнулся с полицейским авто марки «Лада Приора».
По предварительным данным, в результате ДТП правоохранитель получил травмы, его отвезли в больницу.
- По факту ДТП проводится проверка, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Напомним, в Успенском районе столкнулись грузовик и иномарка. Водитель «Хендай Солярис» погиб на месте.
ИСТОЧНИК KP.RU