В Сочи лоб в лоб столкнулись полицейский автомобиль и машина службы каршеринга

24 Окт. 11:47 2019-10-24T11:47:31+03:00

О ДТП сообщили очевидцы в соцсетях

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В поселке Красная Поляна на Набережной Времена года утром 24 октября произошло дорожно-транспортное происшествие.

Фото с места аварии выложили очевидцы в социальных сетях. Они сообщают, что автомобиль каршеринговой компании выехал на встречку, где столкнулся с полицейским авто марки «Лада Приора».

По предварительным данным, в результате ДТП правоохранитель получил травмы, его отвезли в больницу.

- По факту ДТП проводится проверка, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Напомним, в Успенском районе столкнулись грузовик и иномарка. Водитель «Хендай Солярис» погиб на месте.

ИСТОЧНИК KP.RU