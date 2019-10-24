2019-10-24T11:56:34+03:00
Общество

В администрации Краснодара создали два новых управления

А ранее ликвидировали департамент экономического развития, инвестиций и внешних связей
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация КраснодараФото: администрация Краснодара
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Это сделали по инициативе главы города Евгения Первышова. Департамент экономического развития, инвестиций и внешних связей был преобразован. На его мести появились управление экономики и управление инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства. Это решение поддержали депутаты на 85 очередном заседании городской Думы Краснодара.

- Начальником управления инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства стал Артем Анацкий, подразделение экономики возглавила Елена Васильченко, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Артем Анацкий работал в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю. Потом перешел в администрацию Краснодара, где трудился в управлении по жилищным вопросам, затем — в департаменте экономразвития.

Елена Васильченко с 2000 года работает в администрации Краснодара. Она начинала с ведущего специалиста департамента промышленности и предпринимательства, а в 2013 году руководила департаментом экономического развития, инвестиций и внешних связей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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