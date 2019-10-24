В Краснодаре врачи провели «открытую» операцию

24 Окт. 12:13 2019-10-24T12:13:31+03:00

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В Краснодаре в краевой больнице № 2 впервые провели «открытую» операцию. В медицинской практике эта процедура называется «Эпплби». Это радикальное удаление опухоли вместе с иссечением устья чревного ствола.

У пациента злокачественное образование развилось в поджелудочной железе и впоследствии перешло на артерию. Это представляет реальную угрозу жизни пациента.

- Во время «открытой» операции пациенту практически полностью удалили поджелудочную железу и чревный ствол. При этом кровоснабжение печени, желудка и селезенки стало осуществляться как раз за счет коллатерального кровотока, который шел из верхней брыжеечной артерии, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства здравоохранения Краснодарского края.

Операция прошла успешно. Пациент уже выписался из больницы и теперь ему предстоит курс химиотерапии и наблюдение у онколога.

ИСТОЧНИК KP.RU