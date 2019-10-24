2019-10-24T12:24:56+03:00
Происшествия

В Краснодаре руководитель организации задолжал государству по налогам 9 миллионов рублей

Необходимую сумму мужчина уже выплатил
Александра ПОДУШКО
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В Краснодаре руководитель организации задолжал государству по налогам 9 миллионов рублейВ Краснодаре руководитель организации задолжал государству по налогам 9 миллионов рублейФото: Архив "КП"
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В отношении руководителя ООО «ТЮС-Кубаньмост» возбуждено уголовное дело. Он обвиняется в уклонении от уплаты налогов с организации в крупном размере (ч.1 ст.199 УК РФ).

Организация, которой руководит мужчина, занимается строительством дорог и автомагистралей. С января 2015 по декабрь 2017 года он предоставлял в налоговый орган декларации с недостоверными сведениями. Это вскоре выявила инспекция в ходе проверки. Подозреваемому удалось уклонится от уплаты налогов на сумму 9 миллионов рублей.

- Мужчина уже полностью погасил задолженность, в том числе уплачены пени и налог на прибыль в сумме более 9,8 миллионов, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Следователь принял решение о прекращении в отношении руководителя организации уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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