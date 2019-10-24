В Краснодаре горела крыша заброшенного здания

24 Окт. 12:36 2019-10-24T12:36:57+03:00

Погибших и пострадавших в ЧП нет

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23 октября в 20:16 на пульт диспетчера МЧС поступило сообщение о пожаре на улице Длинной в Краснодаре.

Первые огнеборцы установили, что горит кровля неэксплуатируемого здания на площади 65 квадратных метров. Уже 20:29 пожар удалось локализовать. Полная ликвидация на площади 65 квадратных метров была зафиксирована 21:20.

- В тушении было задействовано 2 единицы техники и 7 человек личного состава МЧС России, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Погибших и пострадавших нет.

Напомним, в поселке Красная Поляна на Набережной Времена года утром 24 октября произошло дорожно-транспортное происшествие. Фото с места аварии выложили очевидцы в социальных сетях. Они сообщают, что автомобиль каршеринговой компании выехал на встречку, где столкнулся с полицейским авто марки «Лада Приора».

ИСТОЧНИК KP.RU