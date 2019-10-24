2019-10-24T15:31:34+03:00
Общество

17 новых улиц Краснодара назвали именами Героев Советского Союза и известных горожан

Такое решение было принято на 85 заседании городской Думы Краснодара
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация КраснодараФото: администрация Краснодара
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В Краснодаре дали названия 17 новым улицам в Прикубанском районе. Им дали имена Героев России, Советского Союза, Почетных граждан и известных жителей города.

- Новые улицы расположены в границах 1-го Мая и имени Кирилла Россинского в Прикубанском округе. Одна из них названа в честь Почетного гражданина Краснодара Кронида Обойщикова, другая получила имя художника и одного из участников движения по возрождению кубанского казачества Василия Бирюкова, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Так, на карте города появятся улицы Ивана Лебединского, Никиты Цепляева, Освободителей Краснодара, Воинов-зенитчиков, 9-й горнострелковой дивизии и другие.

Кроме того, в краевом центре появятся две памятные доски в честь Почетных граждан города Кронида Обойщикова и Валерия Самойленко. Первую установят на доме номер 40 по улице Фестивальной, а вторую на Гоголя, 23.

Полный список новых улиц Краснодара:

1) ул. им. Ивана Лебединского;

2) ул. им. Героя Романа Филипова;

3) ул. им. Василия Бирюкова;

4) ул. им. Героя Владимира Бараненко;

5) ул. им. Героя Василия Боченкова;

6) ул. им. Героя Ильи Васюка;

7) ул. им. Кронида Обойщикова;

8) ул. им. Виктора Тюрина;

9) ул. им. Георгия Гужина;

10) ул. им. 40-й отдельной мотострелковой бригады;

11) ул. Освободителей Краснодара;

12) ул. Воинов-зенитчиков;

13) ул. Героя Петра Богдановича;

14) ул. им. Никиты Цепляева;

15) ул. им. Героя Василия Глаголева;

16) ул. им. 9-й горнострелковой дивизии;

17) ул. им. 31-й стрелковой дивизии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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