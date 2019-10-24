17 новых улиц Краснодара назвали именами Героев Советского Союза и известных горожан
В Краснодаре дали названия 17 новым улицам в Прикубанском районе. Им дали имена Героев России, Советского Союза, Почетных граждан и известных жителей города.
- Новые улицы расположены в границах 1-го Мая и имени Кирилла Россинского в Прикубанском округе. Одна из них названа в честь Почетного гражданина Краснодара Кронида Обойщикова, другая получила имя художника и одного из участников движения по возрождению кубанского казачества Василия Бирюкова, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.
Так, на карте города появятся улицы Ивана Лебединского, Никиты Цепляева, Освободителей Краснодара, Воинов-зенитчиков, 9-й горнострелковой дивизии и другие.
Кроме того, в краевом центре появятся две памятные доски в честь Почетных граждан города Кронида Обойщикова и Валерия Самойленко. Первую установят на доме номер 40 по улице Фестивальной, а вторую на Гоголя, 23.
Полный список новых улиц Краснодара:
1) ул. им. Ивана Лебединского;
2) ул. им. Героя Романа Филипова;
3) ул. им. Василия Бирюкова;
4) ул. им. Героя Владимира Бараненко;
5) ул. им. Героя Василия Боченкова;
6) ул. им. Героя Ильи Васюка;
7) ул. им. Кронида Обойщикова;
8) ул. им. Виктора Тюрина;
9) ул. им. Георгия Гужина;
10) ул. им. 40-й отдельной мотострелковой бригады;
11) ул. Освободителей Краснодара;
12) ул. Воинов-зенитчиков;
13) ул. Героя Петра Богдановича;
14) ул. им. Никиты Цепляева;
15) ул. им. Героя Василия Глаголева;
16) ул. им. 9-й горнострелковой дивизии;
17) ул. им. 31-й стрелковой дивизии.
ИСТОЧНИК KP.RU