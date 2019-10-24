В Краснодаре могут увеличить количество депутатов следующего созыва на 4 человека

24 Окт. 13:11 2019-10-24T13:11:46+03:00

39 из них предлагается избирать по одномандатным округам и 13 - по партийным спискам

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В краевой столице предложили внести изменения в Устав Краснодара и увеличить количество депутатов в Думе следующего созыва. Их уже станет 52 человека. 39 из них предлагается избирать по одномандатным округам и 13 - по партийным спискам.

- Проект решения об этих изменениях в Устав будет официально опубликован. Публичные слушания депутаты назначили на 8 ноября, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

- Увеличение количества депутатов следующего созыва позволит обеспечить полное соблюдение избирательных прав граждан, - сказал председатель комитета по вопросам местного самоуправления Зорик Садоян.

Уже специальная комиссия, которая будет заниматься сбором предложений и замечаний по этому проекту.

ИСТОЧНИК KP.RU