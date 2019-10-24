24 Окт. 13:24 2019-10-24T13:24:33+03:00

В Туапсе присяжные решили судьбу женщины, которая застрелила своего мужа Фото: Архив "КП"

Она проведет в исправительной колонии общего режима 5 лет

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Туапсинским городским судом впервые было рассмотрено дело с участием коллегии присяжных заседателей.

В феврале этого года на почве неприязненных отношений женщина с расстояния не более 1 метра выстрелила из одноствольного охотничьего ружья в спину своего супруга. От полученного ранения мужчина скончался.

Для рассмотрения дела Туапсинским городским судом была сформирована скамья присяжных заседателей. Они признали местную жительницу виновной. Исходя из этого вердикта суд квалифицировал действия женщины по ч.1 ст.105 УК РФ (Убийство).

- Злоумышленница проведет в исправительной колонии общего режима 5 лет, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Краснодарского краевого суда.

ИСТОЧНИК KP.RU