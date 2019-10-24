В Сочи пройдет первенство по лыжным гонкам
25 октября в Сочи на базе совмещенного с трассой лыжного двоеборья комплекса трамплинов «Русские горки» ФГБУ «Юг Спорт» состоится первенство Краснодарского края по лыжным гонкам.
Участие в состязании примут юноши и девушки в возрасте от девяти до 15 лет. Им предстоит соревноваться в спринте на дистанции 150 метров и раздельном старте на дистанции четыре километра. Ожидается, что за победу будут состязаться около 50 человек.
- Церемония открытия состоится 25 октября в 10:00, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Сочи.
Напомним, конькобежцы Краснодарского края успешно открыли новый спортивный сезон. Участие в турнире принимают около 100 спортсменов.
ИСТОЧНИК KP.RU