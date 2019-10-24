2019-10-24T13:38:38+03:00
Спорт

В Сочи пройдет первенство по лыжным гонкам

Участие в нем примут около 50 спортсменов
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация СочиФото: администрация Сочи
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25 октября в Сочи на базе совмещенного с трассой лыжного двоеборья комплекса трамплинов «Русские горки» ФГБУ «Юг Спорт» состоится первенство Краснодарского края по лыжным гонкам.

Участие в состязании примут юноши и девушки в возрасте от девяти до 15 лет. Им предстоит соревноваться в спринте на дистанции 150 метров и раздельном старте на дистанции четыре километра. Ожидается, что за победу будут состязаться около 50 человек.

- Церемония открытия состоится 25 октября в 10:00, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Сочи.

Напомним, конькобежцы Краснодарского края успешно открыли новый спортивный сезон. Участие в турнире принимают около 100 спортсменов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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