В Сочи собственников двух объектов заставили снести незаконные этажи

24 Окт. 13:53 2019-10-24T13:53:44+03:00

Они не предполагались в первоначальном проекте зданий

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На земле, которая предназначена под ИЖС, разрешено строительство максимум трехэтажного частного дома. Но в Адлерском районе Сочи на улицах Хуторской и Каспийской собственники двух объектов решили нарушить эти правила.

- На Хуторской у дома надстроили еще один лишний этаж. Собственники хотел здесь сделать зону отдыха и предоставлять гостиничные услуги. Кровлю дома уже сняли. Вскоре демонтируют крышу и четвертый этаж, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Похожая ситуация произошла и со зданием на улице Каспийской. Здесь собственник снесет два лишних этажа в течение месяца.

– Юридически демонтаж этажей оформляется так же, как по любому самовольно построенному объекту. Это может сделать застройщик по требованию муниципалитета, или по решению суда, – отмечал ранее первый вице-губернатор Кубани Андрей Алексеенко.

ИСТОЧНИК KP.RU