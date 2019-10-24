Альфа-Банк введет клиентский знак качества

24 Окт. 15:15 2019-10-24T16:36:25+03:00

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До конца 2019 года банк собирается удостоить наградой премии около 1400 клиентов, отобранных аналитиками Альфа-Банка в результате совокупного оценивания роста их выручки на счетах в Альфа-банке за 6 кварталов, наличия зарплатного проекта в банке, своевременного внесения налоговых платежей, отсутствия репутационных рисков, а также проявления активности в плане участия компании в "Клубе клиентов" Альфа-Банка.

В рамках награждения клиентов среднего бизнеса во внимание принимались непрерывная динамика развития, репутация компании на рынке своего региона, а также срок обслуживания в Альфа-Банке, который должен быть не менее 5 лет.

По словам члена правления Альфа-Банка, руководителя блока «Малый бизнес» Дениса Осина, премия «Бизнес класса А» является знаком качества, который отмечает компании с эффективным и непрерывно развивающимся конкурентоспособным бизнесом, а также чистой деловой репутацией. Таким образом, оценка клиентов на основе экспертизы Банка для российского рынка представляет собой совершенно новую практику. Осин также акцентировал внимание на том, что премия является возможностью для клиентов маркировать свой бизнес знаком качества от Альфа-Банка. Помимо того, малый бизнес "класса А" получает бонусы от «Клуба клиентов» Альфа-Банка: рекламу в интернете, услуги бухгалтерского и юридического характера, офисное и прикладное программное обеспечение, а также необходимую канцелярию и телефонию.

Отмечается, что в настоящее время клиентская база Альфа-Банка насчитывает более 480 тысяч клиентов малого и среднего бизнеса.

ИСТОЧНИК KP.RU