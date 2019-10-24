В Краснодаре выделили деньги на покупку детского сада и газификацию поселка Белозерного

24 Окт. 15:26 2019-10-24T15:28:21+03:00

Работы по укладке газопровода начнутся до конца года

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Депутаты городской думы Краснодара выделили деньги на приобретение в собственность муниципалитета детского сада «Сказка», который застройщик возвел в Губернском микрорайоне. В администрации краевого центра сообщают, что учреждение одно из самых больших в городе и рассчитано на 300 мест.

— С учетом поступивших субсидий мы скорректировали бюджет, чтобы приобрести в муниципальную собственность уже построенное в микрорайоне «Губернском» новое дошкольное образовательное учреждение. Кроме того, дополнительные средства решено направить на продолжение газоснабжения поселка Белозерного, — сказал директор департамента финансов Николай Лебедев.

Проект газификации Белозерного уже получил заключение госэкспертизы и работы начнутся уже в декабре 2019 года

Газопровод низкого давления будет построен по улицам Героев Труда, Ипподромовской, Столичной, Казачат, Прекрасной, Советов и Рисоводов.

ИСТОЧНИК KP.RU