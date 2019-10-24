Университет бизнеса УРАЛСИБ приглашает на «Практикум для предпринимателей» в Краснодаре
В мероприятии выступит Председатель Правления Банка УРАЛСИБ Константин Бобров, по теме «Секреты успешного проекта. Как Банк строит работу с малым бизнесом».
Начало мероприятия – в 10:00 по адресу: г. Краснодар, ул. Красная, д. 152. Регистрация по ссылке.
Выступления по темам:
- «7 рабочих каналов в диджитал-маркетинге». Спикер - Даниил Баженов, диджитал-маркетолог, IT-эксперт сервиса textback.ru, со-основатель test-drive.club, спикер маркетинговых конференций.
- «Ведение рекламных кампаний в myTarget: стратегии, кейсы». Спикер - Екатерина Ларионова, коммерческий директор NÉRPA agency, партнер по обучению myTarget (Мail.RU).
- «Эффективные переговоры». Спикер - Кристина Петрухнова, предприниматель, эксперт по эффективным коммуникациям и переговорам, основатель и генеральный директор Центра информационной поддержки бизнеса «Аспект», спикер федеральных конференций.
- «Удаленная команда для малого бизнеса». Спикер - Леся Фетисова, основательница онлайн-школы Интернет-профессий FEEDBACK.
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