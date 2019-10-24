На Кубани создадут Фонд защиты прав дольщиков
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подписал постановление о создании Фонда защиты прав дольщиков. Его задача – урегулировать обязательства обанкротившихся застройщиков перед дольщиками.
Созданный фонд будет брать на себя права и обязательства застройщиков, и будет заниматься завершением строительства проблемных объектов. Под защиту фонда попадут дольщики, заключившие договоры по 214-му Федеральному закону.
Кроме того, фонд сможет завершать строительство школ, детских садов, поликлиник, дорог и других объектов инфраструктуры для последующей безвозмездной передачи в государственную или муниципальную собственность.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Краснодар: новости города»