Для поддержки НКО на Кубани создадут единый ресурсный центр

24 Окт. 16:43 2019-10-24T16:43:25+03:00

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В Краснодарском крае создадут краевой ресурсный центр для поддержки некоммерческих организаций. Он будет оказывать им административную, правовую, информационную помощь.

Краснодарские НКО в этом году получили 87 млн рублей на реализацию своих проектов из Фонда президентских грантов. Всего же в крае работают более пяти тысяч таких организаций.

- Только 250 из них участвовали в конкурсе президентских грантов. Из бюджета региона на поддержку НКО выделено 117 млн рублей – на 20% больше, чем в прошлом году. Ресурсы есть, и нам нужно активнее вовлекать общественников в участие в конкурсах на получение грантов, – завил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

В администрации региона уточнили, что на поддержку социально ориентированных НКО в бюджетах муниципалитетов заложено более 168 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU