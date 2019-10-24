Для поддержки НКО на Кубани создадут единый ресурсный центр
В Краснодарском крае создадут краевой ресурсный центр для поддержки некоммерческих организаций. Он будет оказывать им административную, правовую, информационную помощь.
Краснодарские НКО в этом году получили 87 млн рублей на реализацию своих проектов из Фонда президентских грантов. Всего же в крае работают более пяти тысяч таких организаций.
- Только 250 из них участвовали в конкурсе президентских грантов. Из бюджета региона на поддержку НКО выделено 117 млн рублей – на 20% больше, чем в прошлом году. Ресурсы есть, и нам нужно активнее вовлекать общественников в участие в конкурсах на получение грантов, – завил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.
В администрации региона уточнили, что на поддержку социально ориентированных НКО в бюджетах муниципалитетов заложено более 168 млн рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU