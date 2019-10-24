Имущество «Геленджик-Банка» выставили на торги
«Российский аукционный дом» объявил об очередных торгах по продаже имущества ПАО «Геленджик-Банк». На аукцион выставлены 22 лота на сумму более 189 млн рублей. Большая часть из них относятся к уступкам требований по кредитным обязательствам. Но есть среди лотов и семь соток земли в поселке Знаменском стоимостью 3,67 млн рублей.
«Геленджик-Банк» лишился лицензии в июле 2015 года за нарушение федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка РФ, сообщает «ДГ».
В сентябре 2015 года «Геленджик-Банк» признан банкротом по решению Арбитражного суда Краснодарского края.
ИСТОЧНИК KP.RU