2019-10-24T17:58:47+03:00
Общество

В Краснодаре пройдет Фестиваль истории российского вина

Гостям расскажут о традициях отечественного виноделия и проведут дегустацию
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
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Фото: пресс-служба проекта «Золотое кольцо Боспорского царства»Фото: пресс-служба проекта «Золотое кольцо Боспорского царства»
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В культурном центре «Типография» Краснодара пройдет фестиваль истории российского вина. Его гости смогут посетить лекции, дегустации и мастер-классы о виноделии на территории России от времен Древней Греции до наших дней.

- Фестиваль ориентирован как на начинающих, так и на искушенных винопотребителей. Кроме того, он будет интересен любителям истории, - говорят организаторы. - Наши потребители гораздо лучше знают винную историю других стран, нежели российскую, и чаще всего с удивлением узнают, что история виноделия России насчитывает не одну сотню лет.

Фестиваль пройдет в КЦ «Типография» по адресу Зиповская, 5 к33 30 ноября с 14 до 19 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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