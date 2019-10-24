В Краснодаре пройдет Фестиваль истории российского вина
В культурном центре «Типография» Краснодара пройдет фестиваль истории российского вина. Его гости смогут посетить лекции, дегустации и мастер-классы о виноделии на территории России от времен Древней Греции до наших дней.
- Фестиваль ориентирован как на начинающих, так и на искушенных винопотребителей. Кроме того, он будет интересен любителям истории, - говорят организаторы. - Наши потребители гораздо лучше знают винную историю других стран, нежели российскую, и чаще всего с удивлением узнают, что история виноделия России насчитывает не одну сотню лет.
Фестиваль пройдет в КЦ «Типография» по адресу Зиповская, 5 к33 30 ноября с 14 до 19 часов.
ИСТОЧНИК KP.RU
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