«Его мать отравили»: В Лабинске спасатели достали бездомного щенка из канализационной ямы

СЕГОДНЯ 18:04 2019-10-24T18:04:56+03:00

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Жители Лабинска вызвали спасателей на помощь маленькому щенку, который остался один в центре города. Животному было всего полтора месяца.

Фото: пресс-служба Кубань-СПАС

Спасателям рассказали, что не так давно в яме ощенилась уличная дворняга, которую подкармливали работники рынка, но потом кто-то собаку отравил. Четверых ее щенят разобрали, а один так и остался в узкой яме, из которой не мог выбраться. К счастью для всех, эта история закончилась хорошо.

- Прибывшие сотрудники Лабинского отряда «Кубань-СПАС» при помощи лопаты откопали лаз и достали щенка. Тут же для него нашлась и хозяйка, которая взяла собачку себе, - сообщили в пресс-службе «Кубань-СПАС».

ИСТОЧНИК KP.RU