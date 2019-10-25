2019-10-25T07:16:50+03:00
Общество

На Кубани созданы афиши культурных событий для школьников

Классы будут посещать выставки, спектакли, кинопоказы
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация Краснодарского краяФото: администрация Краснодарского края
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«Культурный норматив школьника» – это совместный проект Министерств просвещения и культуры РФ. Он реализуется в рамках нацпроектов «Культура» и «Образование». В Краснодарском крае он стартовал только этой осенью.

- В каждом городе и районе региона уже сформирована своя афиша мероприятий на первое полугодие учебного года. Она состоит из семи направлений: литература, театр, кинематограф, изобразительное искусство, народная культура, музыка и архитектура. Школьники будут ходить на выставки, спектакли, кинопоказы, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

После подведут итоги работы. Проведут исследование, опросят учащихся, какое именно из семи направлений проекта вдохновило, расширило их культурный кругозор.

Напомним, на Кубани создадут Фонд защиты прав дольщиков. Финансировать его будут из краевого бюджета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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