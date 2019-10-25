Супруги африканских лидеров купили в Сочи мед и пуховые платки

25 Окт. 07:36 2019-10-25T12:22:09+03:00

Изменить размер текста: A A

Во второй день экономического форума и саммита Россия-Африка, супруги лидеров африканских стран посетили Красную поляну. Они зашли в этнографический комплекс «Моя Россия». Здесь некоторые из членов делегации приобрели пуховые платки. Оценили и мед, который гостьи продегустировали перед покупкой. И 24 октября их сопровождала Светлана Владимировна - супруга Председателя Правительства РФ Дмитрия Медведева.

Завершилась прогулка по этнографическому комплексу «Моя Россия» чаепитием. Она длилась на 40 минут больше заявленного регламента.

- После отправились на Розу Пик. Дамы поднялись на канатной дороге на высоту 2320 метров над уровнем моря. На пике их ждал еще один сюрприз – концерт женского ансамбля казачьей песни «Любо», - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Сочи.

Уже 24 октября лидеры африканских стран с супругами и членами делегаций начали покидать Сочи.

Напомним, 23 октября, в первый день работы саммита Россия-Африка жены лидеров десяти стран Африканского континента посмотрели природные и архитектурные достопримечательности Сочи.

ИСТОЧНИК KP.RU