В Краснодарском крае в ДТП погибли три человека
В Краснодарском крае на трассе Крыловского района в ночь с четверга на пятницу произошло дорожно-транспортное происшествие.
По предварительной информации, автомобиль пошел на обгон, опрокинулся, вылетел в обочину и загорелся.
Сообщается, что в результате аварии погибли двое взрослых. Также в машине находился ребенок. Его доставили в больницу, где от полученных травм он скончался.
В пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю "Комсомольской правде" - Кубань" подтвердили, факт аварий. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Информация уточняется.
Напомним, в поселке Красная Поляна на Набережной Времена года утром 24 октября произошло дорожно-транспортное происшествие. Фото с места аварии выложили очевидцы в социальных сетях. Они сообщают, что автомобиль каршеринговой компании выехал на встречку, где столкнулся с полицейским авто марки «Лада Приора».
ИСТОЧНИК KP.RU