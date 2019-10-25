2019-10-25T08:08:31+03:00
Происшествия

В Краснодарском крае в ДТП погибли три человека

Сообщается, что среди них был ребенок
Александра ПОДУШКО
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В Краснодарском крае в ДТП погибли три человекаВ Краснодарском крае в ДТП погибли три человекаФото: Архив "КП"
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В Краснодарском крае на трассе Крыловского района в ночь с четверга на пятницу произошло дорожно-транспортное происшествие.

По предварительной информации, автомобиль пошел на обгон, опрокинулся, вылетел в обочину и загорелся.

Сообщается, что в результате аварии погибли двое взрослых. Также в машине находился ребенок. Его доставили в больницу, где от полученных травм он скончался.

В пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю "Комсомольской правде" - Кубань" подтвердили, факт аварий. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Информация уточняется.

Напомним, в поселке Красная Поляна на Набережной Времена года утром 24 октября произошло дорожно-транспортное происшествие. Фото с места аварии выложили очевидцы в социальных сетях. Они сообщают, что автомобиль каршеринговой компании выехал на встречку, где столкнулся с полицейским авто марки «Лада Приора».

ИСТОЧНИК KP.RU

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