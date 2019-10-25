Экспонаты из фондов краснодарского музея Коваленко представлены на выставке в Москве

25 Окт. 08:21 2019-10-25T08:21:41+03:00

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В Москве открылся уникальный выставочный проект, приуроченный к 100-летию первого в мире государственного музея современного искусства - московского Музея живописной культуры.

- Из фондов краснодарского музея Коваленко в экспозиции представлены произведения известных художников-авангардистов: Лентулова, Экстера, Гончаровой, Розановой, Моргунова, Грищенко, Медунецкого, Адливанкина. Они вошли в состав выставки «Авангард. Список № 1. К 100-летию Музея живописной культуры», - сообщили в пресс-службе министерства культуры Краснодарского края.

По архивным фотографиям и некоторым публикациям середины 1920 годов кураторы воссоздали план развески МЖК и собрали ее состав так, как она была задумана организаторами в 1920 годы. Больше половины работ привезено из регионов и из-за рубежа, в том числе из Тейт Модерн в Лондоне и Музея Людвига в Кельне.

Выставка будет представлена в Третьяковской галерее до 23 февраля.

ИСТОЧНИК KP.RU