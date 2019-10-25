В Сочи проходит осенний фестиваль ГТО

25 Окт. 08:38 2019-10-25T08:38:28+03:00

Выполнить нормы могут все жители города от 18 лет

Изменить размер текста: A A

В Сочи до 26 ноября во всех внутригородских районах курорта будут проходить испытания всероссийского физкультурно-спортивного комплекса.

- Выполнить нормы могут все жители города от 18 лет, имеющие медицинский допуск и уникальный идентификационный номер, который можно получить, зарегистрировавшись на официальном сайте ГТО, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Сочи.

25 октября испытания будут проходить с 13:00 до 15:00 в Адлерском районе на базе спортивного комплекса «Юность». 26 ноября выполнить нормы ГТО можно будет также с 13:00 до 15:00 на стадионе «Юг-Спорт».

Участники должны иметь при себе документ, удостоверяющий личность, медицинскую справку, УИН номер.

ИСТОЧНИК KP.RU