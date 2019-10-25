Кубанская спортсменка взяла «бронзу» на Всемирных военных играх
В китайском Ухане проходят VII Всемирные военные игры. В составе российской команды выступают кубанские спортсмены.
Золотую и серебряную награду завоевали краснодарские спортсмены – старший лейтенант Сергей Шубенков и прапорщик Полина Миллер. Еще одно «золото» у прапорщика Михаила Игольникова. Туапсинский дзюдоист взля ее по итогам поединков в весовой категории до 90 килограммов.
- Четвертую награду завоевала Ольга Музычка. В соревнованиях по олимпийской версии тхэквондо в весовой категории свыше 73 килограммов» она взяла «бронзу», - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Министерства спорта Кубани.
Напомним, в Сочи проходит осенний фестиваль ГТО. Выполнить нормы могут все жители города от 18 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU