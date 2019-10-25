Кубанская спортсменка взяла «бронзу» на Всемирных военных играх

25 Окт. 09:18 2019-10-25T09:18:56+03:00

Это уже четвертая награда представителей Краснодарского края

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В китайском Ухане проходят VII Всемирные военные игры. В составе российской команды выступают кубанские спортсмены.

Золотую и серебряную награду завоевали краснодарские спортсмены – старший лейтенант Сергей Шубенков и прапорщик Полина Миллер. Еще одно «золото» у прапорщика Михаила Игольникова. Туапсинский дзюдоист взля ее по итогам поединков в весовой категории до 90 килограммов.

- Четвертую награду завоевала Ольга Музычка. В соревнованиях по олимпийской версии тхэквондо в весовой категории свыше 73 килограммов» она взяла «бронзу», - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Министерства спорта Кубани.

Напомним, в Сочи проходит осенний фестиваль ГТО. Выполнить нормы могут все жители города от 18 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU