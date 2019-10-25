2019-10-25T09:36:29+03:00
Происшествия

В Новороссийске водитель легковушки влетел в ограждение

ДТП произошло в четверг вечером [фото]
Александра ПОДУШКО
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Фото: instagram.com/alekseioderovФото: instagram.com/alekseioderov
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В Новороссийске на улице Сухумийское шоссе 24 октября произошло дорожно-транспортное происшествие.

Фото: instagram.com/alekseioderov

Фото: instagram.com/alekseioderov

Про предварительным данным, водитель легковушки не справился с управлением и врезался в дорожное ограждение.

- Пострадавшего мужчину вытащили из автомобиля при помощи гидравлического инструмента. Водителя передали медикам, - сообщил в своем Instagram начальник МБУ ПАСС «Служба спасения» Алексей Одеров.

Фото: instagram.com/alekseioderov

Фото: instagram.com/alekseioderov

Напомним, 23 октября в 18:45 на 182 километре автодороги «М-29 ФАД КАВКАЗ» произошло дорожно-транспортное происшествие. 60-летний водитель КАМАЗа с прицепом при повороте налево не уступил дорогу «Хендай Соляри». Водитель «Хендай Солярис» от полученных травм погиб на месте происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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