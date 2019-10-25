2019-10-25T09:36:19+03:00
Общество

Кубанские родители контролируют детей с помощью гаджетов

Регион занял третье место после Москвы и Санкт-Петербурга по числу купленных умных детских часов
Иван Егоров
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При этом, по данным компании МТС, спрос на подобные гаджеты вырос втрое с января по сентябрь по отношению к аналогичному периоду прошлого года.

Самыми популярными брендами детских часов в регионе стали «Кнопка жизни», Elari и Jet. Устройства позволяют родителям удаленно контролировать местоположение детей. С помощью мобильного приложения или персонального компьютера кубанские мамы и папы могут проверять, где находится ребенок и смотреть историю его перемещений. Кроме того, часы позволяют детям оставаться на связи с взрослыми и совершать голосовые звонки ограниченному числу абонентов.

Наиболее востребованы часы родителями детей до восьми лет, поскольку гаджеты можно использовать в детских садах и школах, где существуют ограничения на пользование смартфонами.

Среди подростков 11 – 15 лет популярными являются классические умные часы и модные фитнес-браслеты, которые ребята используют во время спортивных тренировок. Более 65% юных обладателей гаджетов постоянно пользуются умными часами. При дети стали чаще использовать гаджеты для общения. Только в текущем сентябре продолжительность голосовых вызовов возросла на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом среднее время общения составляет 54 минуты в месяц, а около 15% детей тратят на разговоры с родителями более 100 минут ежемесячно.

Кубанские дети охотно пользуются и услугами голосовых помощников, используя их для учебы или простых игр.

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