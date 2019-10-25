2019-10-25T09:47:17+03:00
Общество

В Фестивальном микрорайоне Краснодара сносят незаконную торговую галерею

Работы по демонтажу стартовали в четверг
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация КраснодараФото: администрация Краснодара
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В Фестивальном микрорайоне Краснодара сносят незаконную торговую галерею по улице Гагарина. Работы стартовали в четверг.

Земельный участок был в аренде у предпринимателя. Вместо киоска здесь возвели капитальное здание. Администрация города доказала в суде, что это незаконно.

- В июле собственника обязали самостоятельно снести самовольно возведенное здание, но он этого не сделал. Теперь предпринимателю придется платить по 10 тысяч рублей за каждый день просрочки решения суда. Демонтаж здания займет 2–3 дня, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Ранее администрация добилась возвращения в муниципальную собственность земельных участков под 33 торговыми павильонами, которые были размещены на территории города с нарушением земельного законодательства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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