2019-10-25T10:07:27+03:00
Общество

“Пришел. Купил. Заехал”. Римская философия в краснодарских новостройках

Купить квартиру в Краснодаре, кажется, все проще
Даниил Глебов
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Фото: Эдуард Смольный.Фото: Эдуард Смольный.
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Новые микрорайоны вырастают словно грибы после дождя, а главные банки страны изобилуют партнерскими акциями о снижении процентов по ипотечному кредитованию. А возможно ли сделать свое жилье еще дешевле?

Ни для кого не секрет, что “первичка” уже давно выгоднее “вторички”, а на момент покупки жилья “в котловане” - квадратные метры достанутся вам по самым вкусным ценам. Но если вы готовы к упорному и беспощадному мониторингу цен и акций, можно купить квартиру с дополнительной приличной скидкой в пару сотен. Так например, на днях знаменитый застройщик “ЮгСтройИнвест” объявил о новой акции на квартиры в “Губернском”.

В рамках предложения квартиры в самом семейной и комфортном микрорайоне Краснодара будут продаваться со скидкой до 240 000 рублей. А это - уже неплохая сумма для того, чтобы оперативнее начать ремонт молодому семейству. Стоит отметить, что предложение ограничено сроками проведения.

Литеры “Губернского” удивляют разнообразием планировок, простором комнат и демократичностью цен. В среднем, целый литер группа компаний возводит за 1-1,5 года и сдает все свои объекты раньше намеченного срока. Но надежность - не единственная причина, по которой тысячи семей отдали свое сердце “ЮгСтройИнвест”. Застройщик по-настоящему заботится о своих жителях, обустраивая всю необходимую инфраструктуру внутри микрорайона. Здесь одна из самых больших и оснащенных в Краснодаре школа, детские сады, обучающие, медицинские центры, магазины, паркинги. Не говоря уже о том, что каждый из проектов застройщика уже невозможно представить без спортивных и игровых площадок, прогулочных аллей с арт-объектами и зон отдыха с барбекю.

«ЮгСтройИнвест» – один из ведущих застройщиков страны, входящий в топ-3 крупнейших строительных компаний России. Он возводит современные и функциональные микрорайоны в трех регионах России – Ростовской области, Краснодарском и Ставропольском крае. За 16 лет работы компания построила более 3,5 млн. квадратных метров жилья, 15 социальных объектов, сделала счастливыми более 150 тысяч новоселов.

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