2019-10-25T10:11:36+03:00
Общество

В Краснодарском крае увеличилось число инвестпроектов стоимостью свыше 100 миллионов рублей

Если в прошлом году было реализовано 60 соглашений, то в этом уже 80
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация Краснодарского краяФото: администрация Краснодарского края
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В Краснодарском крае растет число крупных инвестпроектов стоимостью свыше 100 миллионов рублей. Если в 2015 году было реализовано 60, то в прошлом - уже 80 таких инвестсоглашений. Об этом рассказал глава Кубани Вениамин Кондратьев.

За четыре года в регионе воплотили в жизнь 313 крупных проектов. Из-за этого появилось свыше 16 тысяч новых рабочих мест.

–Проекты не ради проектов и статистики, а ради улучшения качества жизни людей. Для этого работаем над системой господдержки, – уточнил Вениамин Кондратьев.

- Совместная работа с иностранными предпринимателями также дает большую отдачу экономике Краснодарского края в виде рабочих мест, налогов и имиджа. Уже порядка 300 компаний из 30 государств успешно ведут бизнес в регионе, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

ИСТОЧНИК KP.RU

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