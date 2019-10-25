В Краснодарском крае увеличилось число инвестпроектов стоимостью свыше 100 миллионов рублей
В Краснодарском крае растет число крупных инвестпроектов стоимостью свыше 100 миллионов рублей. Если в 2015 году было реализовано 60, то в прошлом - уже 80 таких инвестсоглашений. Об этом рассказал глава Кубани Вениамин Кондратьев.
За четыре года в регионе воплотили в жизнь 313 крупных проектов. Из-за этого появилось свыше 16 тысяч новых рабочих мест.
–Проекты не ради проектов и статистики, а ради улучшения качества жизни людей. Для этого работаем над системой господдержки, – уточнил Вениамин Кондратьев.
- Совместная работа с иностранными предпринимателями также дает большую отдачу экономике Краснодарского края в виде рабочих мест, налогов и имиджа. Уже порядка 300 компаний из 30 государств успешно ведут бизнес в регионе, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.
ИСТОЧНИК KP.RU