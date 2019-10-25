В Сочи машина Яндекс.Такси сбила полицейского и загорелась
25 октября в Адлерском районе Сочи по улице Ленина произошло дорожно-транспортное происшествие.
По предварительным данным, водитель Яндекс.Такси марки «Форд Фокус» превысил скорость и влетел в авто марки «Рено Логан». От столкновения его откинуло вправо. В это время на остановке стоял сержант полиции, прикомандированный в Сочи из Нижегородской области. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях. Они также выложили фото и видео с места аварии.
Фото: ЧП Сочи
В результате ДТП пострадали сотрудник полиции и водитель такси. С различными травмами они были госпитализированы в больницу.
- По факту аварии в полиции проводят проверку, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по краю.
В Сочи водитель такси сбил полицейского.Видео: ЧП Сочи
ИСТОЧНИК KP.RU