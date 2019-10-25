2019-10-25T10:35:03+03:00
Происшествия

В Сочи машина Яндекс.Такси сбила полицейского и загорелась

ДТП произошло рано утром в пятницу [фото, видео]
Александра ПОДУШКО
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Фото: ЧП СочиФото: ЧП Сочи
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25 октября в Адлерском районе Сочи по улице Ленина произошло дорожно-транспортное происшествие.

По предварительным данным, водитель Яндекс.Такси марки «Форд Фокус» превысил скорость и влетел в авто марки «Рено Логан». От столкновения его откинуло вправо. В это время на остановке стоял сержант полиции, прикомандированный в Сочи из Нижегородской области. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях. Они также выложили фото и видео с места аварии.

Фото: ЧП Сочи

Фото: ЧП Сочи

В результате ДТП пострадали сотрудник полиции и водитель такси. С различными травмами они были госпитализированы в больницу.

- По факту аварии в полиции проводят проверку, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по краю.

В Сочи водитель такси сбил полицейского.Видео: ЧП Сочи

ИСТОЧНИК KP.RU

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